Исмаилов сделал прогноз на бой Нурмагомедов — Гэтжи

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поделился своим мнением относительно исхода поединка между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.

«Думаю, в этом противостоянии победит Хабиб. Гэтжи не сможет сдерживать его бойцовский напор. Не сможет сдерживать долго. То есть через определённое время Гэтжи подсядет функционально и не сможет сдерживать то, что предложит ему Хабиб. А Хабиб на протяжении 28 своих поединков предлагал это, и никто не смог отказаться — всем пришлось это принять. Вот и Гэтжи, я думаю, придётся принять», — цитирует Исмаилова телеканал «360».

Бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится на турнире UFC 254, который пройдёт 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Ранее в ACA заявили об отсутствии интереса к реваншу Александра Емельяненко с Исмаиловым.