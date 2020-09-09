Махачев оценил своего следующего соперника

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев оценил своего будущего оппонента, экс-чемпиона организации в лёгком весе Рафаэля дос Аньоса.
Махачев оценил своего следующего соперника
  • Reuters

«Дос Аньос — хороший соперник для моей карьеры, моего наследия, моего списка оппонентов. Надеюсь, смогу выиграть у этого хорошего бойца. Сколько людей будет в моей команде в тренировочном лагере в Абу-Даби? Как обычно, человек 20», — сказал Махачев «Спорт-Экспрессу».

Поединок россиянина и бразильца состоится 24 октября на UFC 254 и пройдёт на «Бойцовском острове».

Ранее Ислам Махачев заявил, что Хабиб Нурмагомедов победит Джастина Гэтжи досрочно.

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