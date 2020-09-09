Махачев оценил своего следующего соперника
- Reuters
«Дос Аньос — хороший соперник для моей карьеры, моего наследия, моего списка оппонентов. Надеюсь, смогу выиграть у этого хорошего бойца. Сколько людей будет в моей команде в тренировочном лагере в Абу-Даби? Как обычно, человек 20», — сказал Махачев «Спорт-Экспрессу».
Поединок россиянина и бразильца состоится 24 октября на UFC 254 и пройдёт на «Бойцовском острове».
Ранее Ислам Махачев заявил, что Хабиб Нурмагомедов победит Джастина Гэтжи досрочно.