Минаков: бой Нурмагомедов — Фергюсон уже неинтересен

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Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков считает, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов должен провести свой последний в карьере поединок против легендарного канадца Жоржа Сен-Пьера, а не против американца Тони Фергюсона.
Минаков: бой Нурмагомедов — Фергюсон уже неинтересен
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«Я считал, что последним будет Сен-Пьер, не только потому, что это мечта Абдулманапа Нурмагомедова, но и потому, что это просто феерический бой! Как минимум интерес был бы у всех. Может быть, Дана Уайт вводит в заблуждение. Всё же про этот бой заявлял и сам Хабиб. Не знаю, есть ли смысл самому Уайту избегать этого поединка», — сказал Минаков «Чемпионату».

Также российский боец добавил, что поединок Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном неактуален.

«Бой с Фергюсоном уже неинтересен. Конечно, это тоже было бы интересно, но мало кто верит в серьёзную конкуренцию этого поединка. Тони — один из самых опасных соперников для Нурмагомедова, но время неумолимо идёт вперёд. Видно, что он уже не может противостоять Хабибу, как раньше», — добавил Минаков.

Американец Фергюсон в последнем бою потерпел поражение нокаутом от своего соотечественника Джастина Гэтжи, который завоевал пояс временного чемпиона UFC в лёгком весе и право сразиться за полноценный титул с Нурмагомедовым.

Ранее глава UFC сообщил о намерении в шестой раз организовать бой Нурмагомедов — Фергюсон.

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