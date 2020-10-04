Глава UFC сообщил о намерении в шестой раз организовать бой Нурмагомедов — Фергюсон

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, что в шестой раз хочет организовать поединок Нурмагомедов — Фергюсон.

«Если Хабиб победит Джастина Гэтжи, то вы получите бой с Тони Фергюсоном, над которым мы сейчас работаем. И, надеюсь, этот бой с Хабибом состоится, поскольку я знаю, что люди хотят его увидеть», — приводит слова Уайта Sports Illustrated.

Он отметил, что прежде не видел, чтобы один бой срывался столько раз.

«Я даже побаиваюсь снова организовывать этот бой. Случится ли в этот раз? Метеорит упадёт на землю? Вот насколько всё очень плохо с этим боем», — добавил глава UFC.

Бой Фергюсона и Нурмагомедова срывался пять раз. Последняя попытка провести его предпринималась в нынешнем году. Бой должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249, однако из-за карантина, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, был отменён.

Ранее сообщалось, что Фергюсон намекнул на бой с Нурмагомедовым.