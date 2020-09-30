Оскорбление Кормье, обвинение Уайта во лжи и показательный бой с Порье: как Макгрегор подогревает интерес к себе

Экс-чемпион UFC в полулёгкой и лёгкой весовых категориях Конор Макгрегор резко отреагировал на заявление бойца Даниэля Кормье. Ирландец напомнил американцу, что в отсутствии поединков с сильными соперниками виноват вовсе не он, а руководство промоушена. В подтверждение он сначала опубликовал личную переписку с президентом Даной Уайтом, а после обвинил того во лжи. Кроме того, боец сообщил, что его следующим соперником станет Дастин Порье, однако бой будет носить благотворительный характер.

Бывший чемпион UFC в полулёгкой и лёгкой весовых категориях Конор Макгрегор последнюю неделю практически не покидает информационное пространство. Вслед за объявлением о достигнутой договорённости подраться с боксёром Мэнни Пакьяо его имя ещё чаще стало появляться в СМИ. Причём происходит это с подачи самого бойца.

Макгрегор редко оставляет без внимания критику в свой адрес, и на этот раз досталось экс-двукратному чемпиону промоушена Даниэлю Кормье. Американец предположил, что ирландец опасается сильных соперников и намеренно отказывается от предлагаемых боёв. В ответ тот напомнил, что его последний поединок состоялся в нынешнем году, а в крахе последующих планов виновато руководство UFC.

«Я просил провести бой в мае, что ты несёшь, жирный дурак? Я дрался в январе и хотел ещё, но было принято решение всё отменить, чтобы я мог выйти на замену в июле. Я ждал семь месяцев, чтобы «возможно» получить поединок. Ты тупой? О чём ты вообще говоришь, приятель? Я был готов драться в мае с кем угодно!», — написал Макгрегор в Twitter.

Некоторое время назад Конор и сам выступил с критикой промоушена за отказ предоставить ему соперников. Свои слова он решил подтвердить достаточно неоднозначным способом — опубликовать личную переписку с президентом UFC Даной Уайтом, которая состоялась ещё в феврале. Из неё следует, что экс-чемпион рассчитывал встретиться с американцем Диего Санчесом в Дублине, а затем получить реванш с Хабибом Нурмагомедовым.

Уайт отметил, что его «лишат промоутерской лицензии» в том случае, если он организует такой бой. В свою очередь глава UFC предложил ему провести поединок с Джастином Гэтжи в июле или заменить Нурмагомедова или Тони Фергюсона в случае отказа. Макгрегор ответил отказом и продолжил настаивать на том, что хочет выйти в октагон в мае.

To Diego Sanchez...

I seen your recent comments about your final bout and I am in!

After you fought Pereira, I had requested for myself and you to compete in Dublin. This was back in February when I was working on opposition for my season, pre covid.

Good luck this weekend! pic.twitter.com/Y0hf6Zr7XF — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 25, 2020

Реакция промоутера на публикацию переписки не заставила себя ожидать. Он раскритиковал бойца за нарушение мужского кодекса чести и вновь объяснил, что не позволил бы ему драться с 39-летним Санчесом.

В ответ Макгрегор ни на йоту не изменил себе и без стеснения обвинил Уайта во лжи.

«Кодекс был нарушен, когда ты соврал, что я отказался. Я предложил провести бой с Джастином в мае, а ты сказал, что я не хочу драться. Дело не в Диего. Он был нужен лишь для количества боёв. А ещё ты вёл переговоры о поединке с Мэнни, об этом есть официальные письма. Хватит врать», — ответил Макгрегор.

На происходящее отреагировали и в команде Нурмагомедова. Менеджер Ризван Магомедов опубликовал фрагмент интервью, в котором россиянин назвал ирландца Twitter-бойцом и предположил, что настоящие поединки его уже не интересуют. Кроме того, он в шутку задался вопросом, получает ли он деньги от своих публикаций в социальных сетях.

Интересно, что в UFC не отказываются от идеи реванша между бывшим и действующим чемпионами. Менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, что Уайт предложил обоим спортсменам стать наставниками команд в известном реалити-шоу The Ultimate Fighter. Его главным событием должен был стать их второй поединок.

«Хабиб отказался. Он сказал: «Макгрегор — отброс общества. Он мусор… Конор не заслужил поединка», — цитирует Абдель-Азиза TMZ.

Между тем, стали известны время и место возвращения Конора в октагон. Правда, этот поединок будет носить благотворительный характер, а соперником станет Дастин Порье, который неоднократно выражал желание встретиться с ирландцем вновь.

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Ирландец сам предложил провести выставочный бой у себя на родине, который «не будет иметь никакого отношения к UFC». После того, как американец ответил согласием, было объявлено, что он состоится 12 декабря, а часть вырученных средств пойдёт на благотворительность.

Однако Порье является далеко не единственным бойцом, желающим выяснить отношения с Макгрегором в октагоне. Свои намерения встретиться подтвердил Хамзат Чимаев. В июле нынешнего года ирландец оскорбил шведа чеченского происхождения в социальных сетях после того, как тот одержал две победы в разных весовых категориях за 10 дней, тем самым установив рекорд UFC. В ответ бывший чемпион бросил ему вызов.

«В Америке любят трэш-ток, поэтому я и сказал. Вообще, там его друг Диллон Денис постоянно что-то говорит, ему бы помолчать. А что касается Конора, то я бы провёл такой бой, за него можно заработать неплохие деньги», — приводит слова Чимаева ТАСС.

При этом Абдель-Азиз, представляющий его интересы, предположил, что у Макгрегора нет шансов в поединке с Чимаевым.

«Я не хочу, чтобы Хамзат дрался с психически неуравновешенными соперниками. А Конор Макгрегор именно такой. Но желаю ему удачи. Хамзат его просто уничтожит», — прокомментировал потенциальный бой менеджер.

Стоит отметить, что в обновлённом сводном рейтинге UFC Макгрегор опустился на 11-ю строчку, пропустив чемпиона в легчайшей весовой категории Петра Яна. Россиянин впервые поднялся в десятку. Лидерство же по-прежнему удерживает американец Джон Джонс.