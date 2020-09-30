Нурмагомедов отказался от участия в реалити-шоу с Макгрегором

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал, как глава UFC Дана Уайт предлагал его клиенту и ирландцу Конору Макгрегору стать участниками реалити-шоу.

«Дана Уайт позвонил мне и сказал: Али, что ты думаешь насчёт того, чтобы Хабиб, если он победит Гэтжи, и Конор стали участниками The Ultimate Fighter на ESPN? Но Хабиб отказался. Он сказал: «Этот Макгрегор — человеческий мусор, он мусор», — приводит слова Абдель-Азиза TMZ.

В активе 32-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках.

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором прошёл в октябре 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Тогда россиянин одержал победу с помощью удушающего приёма.

Ранее UFC представил официальный постер боя Нурмагомедов — Гэтжи.