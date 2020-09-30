UFC представил официальный постер боя Нурмагомедов — Гэтжи

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Пресс-служба UFC подготовила официальный постер титульного поединка между действующим чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом в лёгкой весовой категории Джастином Гэтжи.
UFC представил официальный постер боя Нурмагомедов — Гэтжи
  • Reuters

Изображение опубликовано пресс-службой UFC.

Бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится на турнире UFC 254, который пройдёт 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

В активе 32-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках. В послужном списке Гэтжи 22 победы и два поражения за карьеру в ММА.

Ранее сообщалось, что UFC представил превью боя Нурмагомедов — Гэтжи.

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