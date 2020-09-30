UFC представил официальный постер боя Нурмагомедов — Гэтжи
- Reuters
Изображение опубликовано пресс-службой UFC.
🏆 KHABIB vs GAETHJE 🏆— UFC (@ufc) September 29, 2020
Your #UFC254 poster has just dropped!
[ #InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi ] pic.twitter.com/kMweoc8rja
Бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится на турнире UFC 254, который пройдёт 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
В активе 32-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках. В послужном списке Гэтжи 22 победы и два поражения за карьеру в ММА.
Ранее сообщалось, что UFC представил превью боя Нурмагомедов — Гэтжи.