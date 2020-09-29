Поворот не туда: почему поединок с Пакьяо не пойдёт на пользу карьере Макгрегора

В 2021 году Конор Макгрегор может провести бой по правилам бокса с Мэнни Пакьяо. Об этом сообщил сам ирландец в социальных сетях, а представитель команды филиппинца подтвердил факт ведения переговоров. Если они окажутся успешными, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях получит шанс заработать рекордный для себя гонорар и, вероятно, стать чемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе. Тем не менее этот поединок способен оказать негативное влияние на развитие карьеры бойца и лишить его возможности провести бой-реванш с Хабибом Нурмагомедовым.

Конор Макгрегор объявил о возвращении на боксёрский ринг. Один из самых звёздных бойцов в истории ММА сообщил, что в ближайшем будущем сразится с Мэнни Пакьяо. На данный момент он не назвал точной даты, но зато рассказал о месте проведения схватки.

«Следующим я проведу боксёрский поединок с Мэнни Пакьяо на Ближнем Востоке», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети Twitter.

Таким образом, ирландец продолжит свою серию денежных поединков с легендами бокса. В августе 2017 года он встречался с непобеждённым Флойдом Мейвезером — младшим и уступил техническим нокаутом в десятом раунде. Компенсацией за сокрушительное поражение стал рекордный в его карьере гонорар — по меньшей мере $30 млн, а также рост популярности. Несмотря на то что за последнее время бокс серьёзно сдал свои позиции, он остаётся старейшим и престижнейшим видом единоборств, а участие в очередном «бое века» не могло не оказать положительного влияния на статус Конора.

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Правда, на его карьере в ММА это отразилось не лучшим образом. В связи с временным переходом в другой вид спорта Макгрегору пришлось существенно изменить методику тренировок, что не могло не сказаться на его выступлениях в клетке. Это было хорошо заметно в дуэли с Хабибом Нурмагомедовым, в ходе которой ирландец был не так силён в стойке, как обычно. Кроме того, Конор вынужден был адаптировать своё тело к другим требованиям и нагрузкам, что также стоило ему немало времени. Как итог — всего два боя за три года и потеря статуса главной звезды смешанных боевых искусств.

Информацию об организации поединка Макгрегора с Пакьяо уже прокомментировали в лагере чемпиона мира в восьми весовых категориях. Помощник филиппинца Джейк Джонсон подтвердил, что переговоры действительно ведутся, и сказал, что схватка может состояться в 2021 году. Это соотносится с недавними заявлениями Даны Уайта. Президент UFC признался, что кое-что готовит для ирландца на начало 2021 года. В заблуждение могли ввести лишь слова о том, что Конор «необязательно будет драться». Но с учётом того, что речь идёт о битве по правилам бокса, а не ММА, слова функционера обретают смысл.

Стоит отметить, что новость о битве с Пакьяо не только вновь сделала Макгрегора одним из самых обсуждаемых бойцов в мире, но и была грамотно подана. Ирландец, скорее всего, понимал, что многие фанаты смешанных единоборств будут недовольны его готовностью предпочесть ринг октагону, поэтому предельно доходчиво объяснил им своё решение.

При этом он даже не постеснялся выложить скриншоты личной переписки с Уайтом, в которой они обсуждали планы на 2020 год. Конор настоятельно просил Дану организовать ему выступление в Лос-Анджелесе, но тот отвечал отказом. Причиной тому были ограничения на проведение массовых мероприятий в период распространения коронавируса.

«Я очень старался, чтобы этот сезон состоялся. По ходу дела было предложено множество различных оппонентов и дат боёв. Они должны были идти один за другим. Но когда ударил коронавирус и заговорили о том, что мне придётся ждать, когда фанаты вернутся на трибуны, я отошёл от дел. На этом этапе я уже прождал достаточно долго», — заявил Макгрегор.

Как стало известно из переписки, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях был всерьёз заинтересован в дуэлях с Джастином Гэтжи и Диего Санчесом. Камнем преткновения стали даты проведения турниров. Ирландец не хотел ждать до июля и намеревался подраться в мае, но руководство не пошло ему навстречу. В итоге Гэтжи нокаутировал Тони Фергюсона и заслужил право встретиться с Хабибом Нурмагомедовым, а Санчес получил бой с Джейком Мэттьюсом на UFC 253.

«Диего Санчесу... Видел твои недавние заявления о последнем поединке. Я в деле. После твоей схватки с Перейрой, я просил разрешения устроить нам бой в Дублине. Это было в феврале, когда я работал над поиском соперников для моего сезона. Ещё до коронавируса. Удачи в эти выходные», — написал ирландец.

На бумаге битва между Макгрегором и Пакьяо обещает стать одним из ярчайших событий года в мире единоборств и привлечь внимание огромной аудитории. Популярности спортсменов хватит, чтобы создать вокруг неё огромный ажиотаж, а также обеспечить высокие продажи платных трансляций. При этом превзойти результаты боя между Конором и Флойдом вряд ли удастся. Тогда бойцы находились на пике, а болельщики искренне верили в сенсационный триумф ирландца.

Сейчас вряд ли удастся добиться такого эффекта. Макгрегор продемонстрировал, что, несмотря на выдающиеся по меркам ММА навыки в стойке, он неспособен на равных соперничать со звёздами бокса. Даже в 41 год Пакьяо пребывает в феноменальной форме и не зря владеет титулом чемпиона в полусреднем весе по версии WBA. В последних двух поединках он расправился с талантливыми Эдриеном Бронером и Китом Турманом, показав, что ничуть не сдал позиций.

Отсутствие интриги будет компенсировано статусом бойцов, массивной раскруткой и эпатажным поведением Макгрегора. Нет сомнений, что ирландец вновь применит свои уникальные ораторские способности и обязательно привлечёт как огромный интерес публики, так и внимание различных спонсоров. Участники схватки сумеют солидно пополнить свои банковские счета, а Конор получит шанс установить новый личный рекорд по размеру гонорара.

Тем не менее это решение с большой долей вероятности окажет негативное влияние на развитие карьеры Макгрегора. Фактически он может второй раз наступить на те же грабли, что и ранее, — потратить время на выступление в виде спорта, в котором он не может получить ничего, кроме баснословных доходов. Конор вряд ли решит совершить полноценный переход в бокс, ведь там ему будет крайне сложно попасть даже в число претендентов на титул. Каждое поражение будет наносить серьёзный удар по его реноме, и впоследствии бои с его участием уже не будут вызывать подобного ажиотажа.

Кроме того, некоторые заявления Макгрегора кажутся достаточно странными. Так, в Twitter он отметил, что желание провести бой по правилам бокса связано с тем, что его следующий поединок в UFC решено было провести исключительно в присутствии болельщиков. Тем не менее тот же Уайт предлагал ему подраться в июле, но ирландца это не устроило. Помимо прочего, без зрителей уже состоялись такие кассовые сражения, как Камару Усман — Хорхе Масвидаль и Стипе Миочич — Дэниел Корьме. А менее чем через месяц в октагон войдут Нурмагомедов и Гэтжи.

Кроме того, Макгрегор планировал бой-реванш с Хабибом — потенциально крупнейший поединок в истории ММА, который имеет все шансы установить новый рекорд по продажам платных трансляций. Несомненно, UFC держал это в уме и вряд ли стал бы рисковать организацией схватки такого масштаба ради нескольких десятков тысяч проданных билетов.

При этом нет никаких оснований полагать, что организаторы дуэли Макгрегора и Пакьяо будут согласны провести её без зрителей. Поскольку она представляет интерес прежде всего с финансовой точки зрения, промоутеры наверняка постараются получить максимальную прибыль и не захотят терять солидную часть доходов. Таким образом, ирландец рискует пропустить не только почти весь 2020 год, но и большую часть 2021-го, что является для него непозволительной роскошью. С каждым годом представителям лёгких категорий всё сложнее соперничать с молодыми противниками, а Конор в июле отметил своё 32-летие.

Даже если сражение удастся провести в начале года, то Макгрегору понадобится немало времени, чтобы вновь адаптировать своё тело к выступлениям в ММА. Он рискует потерять от трёх-четырёх месяцев до полугода, что фактически отсрочит его следующий выход в октагон до конца лета — начали осени. Разница между последними выступлениями составит около полутора лет, что неизменно скажется на результатах. Многие бойцы часто жалуются на скованность в действиях после длительного простоя.

Помимо прочего, к этому моменту есть риск потерять шанс взять реванш у Нурмагомедова. Хабиб неоднократно говорил, что хотел бы завершить карьеру с рекордом 30-0, а к весне 2021-го он вполне может достичь своей цели. Для этого ему необходимо расправиться с Гэтжи в октябре, а потом провести ещё одну защиту пояса. С учётом того, что россиянин предпочитает биться в апреле-мае, подобное развитие событий кажется вполне реальным.