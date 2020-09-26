Макгрегор вернулся к тренировкам на боксёрском ринге
- Reuters
Макгрегор опубликовал видео тренировки в сториз своего Instagram.
До этого ирландец сообщил, что проведёт боксёрский поединок с филиппинцем Мэнни Пакьяо.
Макгрегор уже выходил на боксёрский ринг с Флойдом Мейвезером в 2017 году. Тогда он проиграл американцу техническим нокаутом. В последнем своём поединке в UFC ирландец нокаутировал Дональда Серроне.
Пакьяо последний раз выходил на ринг в июле 2019-го. Филиппинец оказался сильнее Кита Турмана и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA Super в полусреднем весе.
Ранее менеджер Хабиба Нурмагомедова отреагировал на объявление боя Макгрегор — Пакьяо.