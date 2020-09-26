Макгрегор намерен вернуться в UFC после боксёрского боя с Пакьяо

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях Конор Макгрегор хочет вернуться в UFC после того, как проведёт боксёрский поединок с филиппинцем Мэнни Пакьяо.
Макгрегор намерен вернуться в UFC после боксёрского боя с Пакьяо
  • Reuters

Об этом заявил менеджер обоих спортсменов Оди Аттар в интервью ESPN.

До этого Макгрегор уже выходил на боксёрский ринг в поединке с Флойдом Мейвезером в 2017 году. Тогда он проиграл американцу техническим нокаутом.

В последнем своём поединке в UFC он нокаутировал Дональда Серроне.

Пакьяо последний раз выходил на ринг в июле 2019-го. Филиппинец оказался сильнее Кита Турмана и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA Super в полусреднем весе. 

Ранее сообщалось, что Макгрегор заявил, что встретится с Пакьяо в ближайшем бою.

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