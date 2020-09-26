Макгрегор намерен вернуться в UFC после боксёрского боя с Пакьяо
- Reuters
Об этом заявил менеджер обоих спортсменов Оди Аттар в интервью ESPN.
До этого Макгрегор уже выходил на боксёрский ринг в поединке с Флойдом Мейвезером в 2017 году. Тогда он проиграл американцу техническим нокаутом.
В последнем своём поединке в UFC он нокаутировал Дональда Серроне.
Пакьяо последний раз выходил на ринг в июле 2019-го. Филиппинец оказался сильнее Кита Турмана и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA Super в полусреднем весе.
Ранее сообщалось, что Макгрегор заявил, что встретится с Пакьяо в ближайшем бою.