Макгрегор намерен вернуться в UFC после боксёрского боя с Пакьяо

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях Конор Макгрегор хочет вернуться в UFC после того, как проведёт боксёрский поединок с филиппинцем Мэнни Пакьяо.

Об этом заявил менеджер обоих спортсменов Оди Аттар в интервью ESPN.

До этого Макгрегор уже выходил на боксёрский ринг в поединке с Флойдом Мейвезером в 2017 году. Тогда он проиграл американцу техническим нокаутом.

В последнем своём поединке в UFC он нокаутировал Дональда Серроне.

Пакьяо последний раз выходил на ринг в июле 2019-го. Филиппинец оказался сильнее Кита Турмана и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA Super в полусреднем весе.

Ранее сообщалось, что Макгрегор заявил, что встретится с Пакьяо в ближайшем бою.