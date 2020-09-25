Макгрегор сообщил, что встретится с Пакьяо в ближайшем бою

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил, с кем встретится в ближайшем бою.

По словам ирландца, его соперником станет легендарный боксёр Мэнни Пакьяо, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях.

«Я очень старался в этом сезоне. Предлагал множество соперников, мест и дат. Но затем наступила пандемия, и я отошёл от дел. В любом случае, что было, то прошло. Буду драться с Мэнни Пакьяо на Ближнем Востоке», — написал Макгрегор в Twitter.

Ирландец последний бой провёл в январе. В Лас-Вегасе он нокаутировал Дональда Серроне.

Пакьяо в последний раз выходил на ринг в июле 2019-го. Филиппинец оказался сильнее Кита Турмана и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA Super в полусреднем весе.

Ранее форма Макгрегора произвела впечатление на бывшую чемпионку UFC.