Помощник Пакьяо подтвердил переговоры с Макгрегором по поводу боя в 2021 году

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Джейк Джосон, помощник филиппинского боксёра Мэнни Пакьяо, подтвердил, что идут переговоры о проведении поединка в 2021 году с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.
Помощник Пакьяо подтвердил переговоры с Макгрегором по поводу боя в 2021 году
  • Reuters

«Переговоры между лагерем сенатора Пакьяо и командой Макгрегора продвигаются. Ради всех филиппинских жертв коронавируса Пакьяо в следующем году будет сражаться с суперзвездой UFC Конором Макгрегором. Огромная часть его дохода от этого боя пойдёт на поддержку тех, кто наиболее пострадал от пандемии в стране», — приводит слова Джосона ESPN.

До этого ирландец сообщил, что проведёт боксёрский поединок Пакьяо.

Макгрегор уже выходил на боксёрский ринг с Флойдом Мейвезером в 2017 году. Тогда он проиграл американцу техническим нокаутом. В последнем своём поединке в UFC ирландец нокаутировал Дональда Серроне.

Пакьяо последний раз выходил на ринг в июле 2019-го. Филиппинец оказался сильнее Кита Турмана и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA Super в полусреднем весе. 

Ранее сообщалось, что Макгрегор вернулся к тренировкам на боксёрском ринге.

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