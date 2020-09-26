Помощник Пакьяо подтвердил переговоры с Макгрегором по поводу боя в 2021 году
- Reuters
«Переговоры между лагерем сенатора Пакьяо и командой Макгрегора продвигаются. Ради всех филиппинских жертв коронавируса Пакьяо в следующем году будет сражаться с суперзвездой UFC Конором Макгрегором. Огромная часть его дохода от этого боя пойдёт на поддержку тех, кто наиболее пострадал от пандемии в стране», — приводит слова Джосона ESPN.
До этого ирландец сообщил, что проведёт боксёрский поединок Пакьяо.
Макгрегор уже выходил на боксёрский ринг с Флойдом Мейвезером в 2017 году. Тогда он проиграл американцу техническим нокаутом. В последнем своём поединке в UFC ирландец нокаутировал Дональда Серроне.
Пакьяо последний раз выходил на ринг в июле 2019-го. Филиппинец оказался сильнее Кита Турмана и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA Super в полусреднем весе.
Ранее сообщалось, что Макгрегор вернулся к тренировкам на боксёрском ринге.