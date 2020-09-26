Менеджер Нурмагомедова отреагировал на объявление боя Макгрегор — Пакьяо
- Reuters
«Я разговаривал с королём бокса на Ближнем Востоке, без него ничего не делалось, и он сказал мне, что ирландские парни полны дерьма», — написал Али Абдель-Азиз в своём Twitter.
До этого Макгрегор уже выходил на боксёрский ринг с Флойдом Мейвезером в 2017 году. Тогда он проиграл американцу техническим нокаутом. В последнем своём поединке в UFC ирландец нокаутировал Дональда Серроне.
Пакьяо последний раз выходил на ринг в июле 2019-го. Филиппинец оказался сильнее Кита Турмана и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA Super в полусреднем весе.
Ранее сообщалось, что Макгрегор намерен вернуться в UFC после боксёрского боя с Пакьяо.