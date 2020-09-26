Менеджер Нурмагомедова отреагировал на объявление боя Макгрегор — Пакьяо

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Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на слова ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора о том, что он проведёт следующий поединок с филиппинским боксёром Мэнни Пакьяо.
Менеджер Нурмагомедова отреагировал на объявление боя Макгрегор — Пакьяо
  • Reuters

«Я разговаривал с королём бокса на Ближнем Востоке, без него ничего не делалось, и он сказал мне, что ирландские парни полны дерьма», — написал Али Абдель-Азиз в своём Twitter.

До этого Макгрегор уже выходил на боксёрский ринг с Флойдом Мейвезером в 2017 году. Тогда он проиграл американцу техническим нокаутом. В последнем своём поединке в UFC ирландец нокаутировал Дональда Серроне.

Пакьяо последний раз выходил на ринг в июле 2019-го. Филиппинец оказался сильнее Кита Турмана и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA Super в полусреднем весе. 

Ранее сообщалось, что Макгрегор намерен вернуться в UFC после боксёрского боя с Пакьяо.

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