Филиппинский боксёр Пакьяо согласился на бой с Макгрегором

Джек Джонсон, помощник чемпиона мира по боксу по версии WBA в полусреднем весе филиппинца Мэнни Пакьяо, заявил, что его клиент согласился выйти на ринг с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.

«Пакьяо решил подраться с Макгрегором. Львиную долю гонорара Мэнни направит на помощь населению Филиппин, пострадавшему от коронавируса», — цитирует Джонсона издание Bloody Elbow.

25 сентября ирландец сообщил, что проведёт боксёрский поединок с Пакьяо.

Макгрегор уже выходил на боксёрский ринг с Флойдом Мейвезером в 2017 году. Тогда он проиграл американцу техническим нокаутом. В последнем своём поединке в UFC ирландец нокаутировал Дональда Серроне.

Пакьяо последний раз выходил на ринг в июле 2019-го. Филиппинец оказался сильнее Кита Турмана и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA Super в полусреднем весе.

Ранее тренер Макгрегора рассказал, когда может состояться бой с Пакьяо.