Тренер Макгрегора рассказал, когда может состояться бой с Пакьяо
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«Я знаю, что бой в разработке. Оба согласились подраться. Конечно, за кулисами множество условий — юристы и менеджеры должны проработать мелкие детали. Но я верю, что бой случится. Думаю, это произойдёт в начале следующего года. Колёса в движении, и, похоже, я снова буду тренировать бокс», — приводит слова Каваны журналист Daily Star Чисанга Малата в своём Twitter.
25 сентября ирландец сообщил, что проведёт боксёрский поединок с Пакьяо.
Макгрегор уже выходил на боксёрский ринг с Флойдом Мейвезером в 2017 году. Тогда он проиграл американцу техническим нокаутом. В последнем своём поединке в UFC ирландец нокаутировал Дональда Серроне.
Пакьяо последний раз выходил на ринг в июле 2019-го. Филиппинец оказался сильнее Кита Турмана и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA Super в полусреднем весе.
Ранее промоутер Пакьяо Шон Гиббонс заявил, что бой с Макгрегором может состояться, но пока о нём рано говорить.