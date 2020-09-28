Тренер Макгрегора рассказал, когда может состояться бой с Пакьяо

Джон Кавана, тренер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, прокомментировал информацию о предстоящем боксёрском поединке своего подопечного с чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBA Мэнни Пакьяо.

«Я знаю, что бой в разработке. Оба согласились подраться. Конечно, за кулисами множество условий — юристы и менеджеры должны проработать мелкие детали. Но я верю, что бой случится. Думаю, это произойдёт в начале следующего года. Колёса в движении, и, похоже, я снова буду тренировать бокс», — приводит слова Каваны журналист Daily Star Чисанга Малата в своём Twitter.

25 сентября ирландец сообщил, что проведёт боксёрский поединок с Пакьяо.

Макгрегор уже выходил на боксёрский ринг с Флойдом Мейвезером в 2017 году. Тогда он проиграл американцу техническим нокаутом. В последнем своём поединке в UFC ирландец нокаутировал Дональда Серроне.

Пакьяо последний раз выходил на ринг в июле 2019-го. Филиппинец оказался сильнее Кита Турмана и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA Super в полусреднем весе.

Ранее промоутер Пакьяо Шон Гиббонс заявил, что бой с Макгрегором может состояться, но пока о нём рано говорить.