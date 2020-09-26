Промоутер Пакьяо: сегодня Макгрегор выпил виски раньше обычного

Шон Гиббонс, промоутер чемпиона мира по боксу по версии WBA в полусреднем весе филиппинца Мэнни Пакьяо, прокомментировал слова ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который объявил об их поединке.

«Конор сегодня выпил своё виски раньше обычного. Но Конор — это Конор», — цитирует Гиббонса BoxingScene.

По его словам, поединок действительно может состояться, так как Пакьяо собирается драться в следующем году, но Макгрегор лишь находится в списке потенциальных соперников.

«Да, это было бы глобальное событие — бой между двумя мировыми суперзвёздами. Но пока Макгрегор лишь выдаёт желаемое за действительное», — добавил Гиббонс.

До этого ирландец сообщил, что проведёт боксёрский поединок с Пакьяо.

Макгрегор уже выходил на боксёрский ринг с Флойдом Мейвезером в 2017 году. Тогда он проиграл американцу техническим нокаутом. В последнем своём поединке в UFC ирландец нокаутировал Дональда Серроне.

Пакьяо последний раз выходил на ринг в июле 2019-го. Филиппинец оказался сильнее Кита Турмана и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA Super в полусреднем весе.

Ранее помощник Пакьяо подтвердил переговоры с Макгрегором по поводу боя в 2021 году.