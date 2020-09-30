Ян обошёл Макгрегора и впервые попал в десятку рейтинга P4P
- © Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports
- Reuters
Рейтинг опубликован на сайте UFC.
Ян поднялся на десятое место, обогнав бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.
Лидером рейтинга остаётся Джон Джонс, второе место занимает обладатель титула UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, а на третью позицию поднялся чемпион дивизиона средневесов Исраэль Адесанья.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов отказался от участия в реалити-шоу с Макгрегором.