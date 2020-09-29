Аскольд Запашный предложил Нурмагомедову потренироваться со львом

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Художественный руководитель Большого Московского государственного цирка Аскольд Запашный предложил чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову провести тренировку со львом перед поединком с Джастином Гэтжи.
Аскольд Запашный предложил Нурмагомедову потренироваться со львом
  • @khabib_nurmagomedov
  • Instagram

«Дорогой Хабиб. Я видел, как ты справляешься с самыми сильными соперниками, но в том числе и тренируешься с медведями. Если ты хочешь повысить градус опасности, попробуй, потренируйся с нашими ребятами. Хотя я уверен, что ты даже с такими справишься», — сказал Запашный на видео в Instagram.

Он также отметил, что хочет вместе со своим братом Эдгардом пожелать удачи Нурмагомедову в предстоящем бою.

При этом Нурмагомедов ответил отказом на предложение потренироваться со львами.

«Спасибо за поддержку, но со львами предпочитаю дружить», — написал Нурмагомедов в сториз.

Россиянин выступит на турнире UFC 254, который пройдёт 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Соперником Нурмагомедова станет американец Джастин Гэтжи.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов занял седьмое место в рейтинге самых продаваемых спортсменов.

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