Нурмагомедов занял седьмое место в рейтинге самых продаваемых спортсменов
- РИА Новости
Рейтинг опубликовала компания Nielsen.
Список основывался на влиянии, достижениях, актуальности, резонансе и доходе атлетов.
Возглавил рейтинг футболист «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Второе место занимает игрок «Ювентуса» и национальной команды Португалии по футболу Криштиану Роналду. Тройку замкнул американский баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.
Выше Нурмагомедова также оказались индийский игрок в крикет Вират Кохли, канадская теннисистка Бьянка Андрееску и бразильский футболист Неймар.
При этом Нурмагомедов является единственным россиянином в рейтинге.
Ранее UFC представил превью боя Нурмагомедов — Гэтжи.