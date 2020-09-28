Нурмагомедов занял седьмое место в рейтинге самых продаваемых спортсменов

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов занял седьмое место в рейтинге самых продаваемых спортсменов мира.
Нурмагомедов занял седьмое место в рейтинге самых продаваемых спортсменов
  • РИА Новости

Рейтинг опубликовала компания Nielsen.

Список основывался на влиянии, достижениях, актуальности, резонансе и доходе атлетов.

Возглавил рейтинг футболист «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Второе место занимает игрок «Ювентуса» и национальной команды Португалии по футболу Криштиану Роналду. Тройку замкнул американский баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

Выше Нурмагомедова также оказались индийский игрок в крикет Вират Кохли, канадская теннисистка Бьянка Андрееску и бразильский футболист Неймар.

При этом Нурмагомедов является единственным россиянином в рейтинге.

Ранее UFC представил превью боя Нурмагомедов — Гэтжи.

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