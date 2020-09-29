Чимаев объяснил, почему вызвал на бой Макгрегора

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев объяснил, почему решил вызвать на поединок бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.

«В Америке любят треш-ток, поэтому я и сказал. Вообще, там его друг постоянно что-то говорит, ему бы помолчать. А что касается Конора, то я бы провёл такой бой, за него можно заработать неплохие деньги», — цитирует Чимаева ТАСС.

Чимаев одержал три победы в трёх стартовых поединках в UFC, пропустив в них суммарно лишь два удара. В последнем поединке шведский боец чеченского происхождения нокаутировал американца Джеральда Мершарта на 17-й секунде.

Ранее Чимаев вызвал на бой чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесанью.