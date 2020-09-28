Чимаев вызвал на бой чемпиона UFC в среднем весе Адесанью

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев бросил вызов чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе новозеландцу Исраэлю Адесанье.

«Борз (прозвище Чимаева — RT.) готов к охоте, чтобы забрать то, что принадлежит ему. Я готов. Сделайте так, чтобы это произошло», — написал Чимаев в своём Twitter, прикрепив коллаж из фото с собой и Адесаньей.

Чимаев одержал три победы в трёх стартовых поединках в UFC, пропустив в них суммарно лишь два удара. В последнем поединке шведский боец чеченского происхождения нокаутировал американца Джеральда Мершарта на 17-й секунде.

Адесанья в последнем своём бою нокаутировал во втором раунде бразильца Пауло Косту. Эта защита титула UFC стала для него второй. На его счету 20 побед и ни одного поражения за карьеру.

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