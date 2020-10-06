Боец команды Нурмагомедова рассказал о трудностях при въезде на «Бойцовский остров»

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тагир Уланбеков рассказал, с какими проблемами столкнулся при въезде на «Бойцовский остров» в Абу-Даби
Боец команды Нурмагомедова рассказал о трудностях при въезде на «Бойцовский остров»
  • © РИА Новости / Нина Зотина

«Мы приехали в Абу-Даби, а на посту нас развернули без объяснения причин. Мы поехали через другую дорогу, и там сказали то же самое. Я сказал водителю, чтобы он узнал причину. Оказалось, что у него не было теста на коронавирус. Потом разобрались с этим, нас пустили, но мы потеряли три-четыре часа», — цитирует бойца ТАСС.

Уланбеков является членом команды чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Он дебютирует в организации 10 октября боем против бразильца Бруно Сильвы.

Ранее россиянин Салихов снялся с турнира UFC из-за пневмонии.

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