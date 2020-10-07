Фергюсон: ждать Нурмагомедова не буду, пусть на пенсию уходит

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Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон заявил, что хочет провести следующий бой до конца 2020 года и намерен долго оставаться без соперника ради боя за титул в лёгком весе с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Фергюсон: ждать Нурмагомедова не буду, пусть на пенсию уходит
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«Я буду соревноваться. Люди увидят меня в том или ином виде. Я не буду никого ждать. Если будет бой с Нурмагомедовым — я готов, потому что фанаты хотят увидеть наш поединок. Но ждать я не буду, пусть Хабиб хоть на пенсию уходит. Пускай делает что хочет. Может, я сменю категорию. У меня тело подходит и для среднего веса. Все уже забыли, что я вырубал людей и в этом дивизионе. Тебя всегда оценивают только по твоему последнему бою», — приводит слова Фергюсона ESPN.

9 мая Фергюсон уступил соотечественнику Джастину Гэтжи в поединке за титул временного чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Минаков заявил, что бой Нурмагомедов — Фергюсон уже неинтересен.

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