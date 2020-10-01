Реванш с Макгрегором, нарушение протокола и предложение от Запашного: что говорят о Нурмагомедове перед боем с Гэтжи

Президент UFC Дана Уайт прояснил ситуацию вокруг реванша между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. По его словам, в срыве боя виноват именно ирландец. Россиянин был готов дать согласие, но на его решение повлияло неоднозначное поведение соперника в социальных сетях. Сам чемпион в лёгком весе подвергся критике со стороны новозеландца Дэна Хукера, обвинившего его в нарушении медицинского протокола на турнире UFC 253, а также получил необычное предложение от известного дрессировщика Аскольда Запашного.

Президент UFC Дана Уайт рассказал о том, что в срыве реванша между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором в рамках шоу The Ultimate Fighter виноват вовсе не россиянин, наотрез отказавшийся давать второй шанс бывшему сопернику. По словам промоутера, на решение действующего чемпиона в лёгком весе повлияло неоднозначное поведение ирландца, раскритиковавшего организацию.

«Хабиб был намерен на это пойти, пока Конор не заварил всю эту кашу. Об этом я и говорил. Мне казалось, что всё было схвачено и всё получится. Мы готовили шоу The Ultimate Fighter на ESPN и собирались организовать этот бой-реванш. Но вы же знаете, Макгрегор всё испортил. Нурмагомедов сказал: «До пошёл он!», — приводит слова Уайта Barstool Sports.

Накануне о сорвавшемся поединке рассказал менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз. По его словам, россиянин сразу ответил отказом на предложение принять участие в шоу, так как посчитал, что Макгрегор не заслужил реванша.

Если Конора порой обвиняют в необоснованных нападках на UFC и других бойцов в социальных сетях, то Хабибу досталось из-за якобы слишком лояльного отношения к нему со стороны промоушена. 27 сентября Нурмагомедов принял участие в турнире UFC 253 в Абу-Даби, где выступил в роли секунданта Зубайры Тухугова. Незадолго до этого он присутствовал ещё на одном шоу — UAE Warriors. Это возмутило новозеландского бойца Дэна Хукера, так как, по его мнению, подобное поведение является нарушением медицинского протокола промоушена.

«Очень странно было видеть Хабиба в углу Зубайры Тухугова на UFC 253. Помню, что видел его, кажется, на UAE Warriors. Но это просто наблюдение. Я не доношу на него, а говорю, что видел сам. Он был на одном шоу в Абу-Даби — и меньше чем через 48 часов, а это 48 часов строгого соблюдения карантина, он стоит у октагона в роли углового у бойца UFC. К нему особое отношение? UFC, в чём дело?», — посетовал Хукер в своём подкасте.

Тем временем до поединка Нурмагомедова и Джастина Гэтжи, который пройдёт в рамках турнира UFC 254 на «Бойцовском острове», осталось три недели. Пресс-служба промоушена опубликовала официальный постер поединка с подписью «Чемпион против чемпиона», а также выпустила видео превью.

Что до Нурмагомедова, то он продолжает активную подготовку и регулярно делится деталями процесса со своими подписчиками в социальных сетях. Так, он сообщил о том, что в ближайшее время перейдёт на жёсткую диету, а также рассказал о значимости упражнений на добивание, которые помогают тренировать выносливость.

По словам Хабиба, постоянные физические нагрузки не только являются важной частью подготовки к бою, но и помогают ему справиться с депрессией после смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова.

«Отец у меня такой же был. Он всегда тренировался. Его друзья говорили, что, куда бы они ни приехали, у него всегда с собой была сумка. Сначала он обустраивал себе место для сна, а потом искал зал для занятий. Думаю, что у меня это от него», — признался боец в интервью UFC Russia.

Россиянин известен своим необычным подходом к тренировкам. Так, в прошлом году в сети появилось сразу несколько видео, на которых он в шутку борется с медведями, причём первое из них было записано ещё в детстве. Несмотря на то, что ролики вызвали неоднозначную реакцию со стороны общественности, известный дрессировщик Аскольд Запашный предложил продолжить тенденцию и взять нового «спарринг-партнёра».

«Дорогой Хабиб, я видел, как ты справляешься с самыми сильными соперниками, в том числе и тренируешься с медведями. Если хочешь повысить градус опасности, попробуй, потренируйся с нашими ребятами. Хотя я уверен, что ты даже с такими справишься», — сказал Запашный.

В ответ Нурмагомедов поблагодарил артиста за поддержку, но отказался от предложения, отметив, что он «предпочитает дружить со львами».

Что касается ожиданий от предстоящего поединка, то оба соперника отмечают его значимость. Россиянин выразил уверенность в том, что он получится эпичным, а Гэтжи дал понять, насколько уважает оппонента.

«Наследие. Вот, чем меня так радует эта возможность. Я давно слежу за тем, что происходит в этом виде спорта. Я и правда считаю, что если смогу победить Хабиба, а затем и Конора, то закреплю за собой успех, с которым не сравнится больше ничей. Мне, конечно, не достичь того, что было бы сопоставимо с чемпионской серией Андерсонона Силвы. Но с другой стороны, это было бы гораздо большим достижением. Хабиб — лучший боец вне зависимости от весовой категории», — пояснил Гэтжи ESPN.

В свою очередь, коллеги бойцов продолжают давать прогнозы на исход встречи. Большинство из них считают фаворитом россиянина. Так, экс-чемпион UFC Эдди Альварес предположил, что большая часть поединка пройдёт в партере, что на руку Хабибу.

«Просто мне кажется, что Хабиб его повалит. Бой, надо полагать, будет проходить на настиле, и я не думаю, что Джастин достаточно опытен по части джиу-джитсу, чтобы справиться с тем, что Хабиб противопоставит ему в партере», — цитирует Альвареса MMA Junkie.

В успехе Нрумагомедова уверен и боец UFC Хамзат Чимаев. По его мнению, шансы на победу составляют 70 на 30.

«Предстоит жёсткий поединок. Я думаю, Хабиб заберёт этот бой. Он более выносливый, а Джастин не использует борьбу. Гэтжи ещё не встречался с борцами уровня Нурмагомедова», — приводит слова Чимаева ТАСС.

Предполагается, что бой с Гэтжи станет для Нурмагомедова предпоследним в карьере. В связи с этим многие рассуждают о том, чем боец будет заниматься дальше. Коллега по весовой категории Ислам Махачев предположил, что Хабиб мог бы занять место своего отца, считавшегося одним из лучших тренеров по единоборствам в России. В то же время он выразил сомнение в том, что чемпион UFC выберет для себя этот путь.

«Только у него получится занять место Абдулманапа, если он этим займётся. Но не думаю, что он будет этим заниматься. Хабиб всю жизнь в спорте и устал от этого. Даже сейчас. Есть ребята, основной костяк, 25-30 человек, про которых он знает, знает, какие у них проблемы, что не получается. И ставит этих бойцов на зарплаты. Хабиб пытается им помочь», — рассказал Махачев Youtube-каналу «Руки Выше».