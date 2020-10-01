Махачев сомневается, что Хабиб Нурмагомедов станет тренером

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев считает, что действующий чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагмоедов не захочет занять место отца, Абдулманапа Нурмагомедова.

«Кто мог бы занять место Абдулманапа Нурмагомедова? Только у Хабиба так получится, если он этим займётся. Я думаю, Хабиб сможет. Но, не думаю, он будет этим заниматься. Хабиб всю жизнь в спорте и устал ним заниматься. Даже сейчас. Есть ребята, основной костяк, о которых Хабиб знает, знает. Он ставит этих бойцов на зарплаты. 25–30 человек. Не которые хорошие бойцы, а которые с нами выросли, у кого не получилось. Хабиб даже таким людям ставит зарплаты, чтобы помочь», — заявил Ислам Махачев в интервью YouTube-каналу «Руки выше».

57-летний Абдулманап Нурмагомедо скончался 3 июля 2020 года в Москве в результате осложнений, вызванных пандемией коронавируса.

Ранее Махачев заявил, что сейчас все хотят стать Хабибами и это проблема.