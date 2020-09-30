Махачев: сейчас все хотят стать Хабибами, это проблема

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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев ответил на вопрос о популярности чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Махачев: сейчас все хотят стать Хабибами, это проблема
  • РИА Новости

«Постоянные сравнения с Нурмагомедовым? Мне не плохо от этого, пускай сравнивают меня с чемпионом. Есть моменты, в которых он меня превосходит. Популярность Хабиба повлияла на то, что сейчас все спортсмены хотят стать бойцами ММА. Раньше у нас все ходили на борьбу, поскольку было очень много олимпийских чемпионов. А сейчас все хотят стать Хабибами. И это проблема. Очень тяжело стать бойцом в наше время. Мало организаций, все хотят драться, зарабатывать. А в любительской карьере ты особо ничего не заработаешь. У нас в Дагестане очень много бойцов, о которых я не знаю, — очень крепкие ребята, которые сидят без боёв», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу «Руки Выше».

Нурмагомедов является непобеждённым чемпионом UFC в лёгком весе, одержавшим 28 побед в 28 поединках на профессиональном уровне.

Ранее сообщалось, что родственник Нурмагомедова проведёт бой за чемпионский пояс ACA.

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