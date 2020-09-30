Родственник Нурмагомедова проведёт бой за чемпионский пояс ACA
- @magomedrasul_khasbulaev
Об этом сообщает пресс-служба организации. Бой состоится 6 ноября в Москве, на «ВТБ Арене», в рамках турнира ACA 113.
Хасбулаев является учеником Абдулманапа Нурмагомедова и родственником Хабиба Нурмагомедова. На профессиональном уровне он одержал 32 победы при восьми поражениях, занимая первую строку рейтинга ACA в полулёгком весе.
Фроес проведёт первую защиту пояса после того, как отобрал его на турнире ACA 110 у Салмана Жамалдаева. На профессиональном уровне бразилец одержал 18 побед при четырёх поражениях.
Ранее сообщалось, что Дудаев сразится с Альмейдой за титул чемпиона ACA в легчайшем весе.