Хукер уличил Нурмагомедова в нарушении антикоронавирусных правил UFC

Новозеландский боец UFC Дэн Хукер считает, что российский чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов нарушил коронавирусные правила безопасности Абсолютного бойцовского чемпионата.

«Очень странно было видеть Хабиба в углу Зубайры Тухугова на UFC 253. Помню, что видел Хабиба. Это просто наблюдение. Я видел Хабиба на другом шоу. Кажется, это было UAE Warriors. То есть Хабиб был на другом шоу меньше чем за 48 часов до того, как вышел угловым на бой Тухугова. Я не доношу на него, а просто говорю, что видел сам. Он был на одном шоу в Абу-Даби — и меньше чем через 48 часов (а это 48 часов строгого соблюдения карантина) он стоит у октагона в роли углового у бойца UFC. К нему особое отношение? UFC, в чём дело?» — заявил Хукер в своём подкасте на YouTube.

Ранее глава UFC заявил, что Макгрегор сам сорвал реванш с Нурмагомедовым.