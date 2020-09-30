Альварес: вижу, как Нурмагомедов убивает Гэтжи

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Эдди Альварес дал прогноз на бой действующего обладателя титула Хабиба Нурмагомедова с владельцем временного пояса американцем Джастином Гэтжи.
Альварес: вижу, как Нурмагомедов убивает Гэтжи
  • Reuters

«Первое, о чём я спрашиваю себя, когда вижу такую громкую афишу, — это то, где состоится бой. Я просто вижу, как Хабиб убивает Джастина. Можно догадаться, что бой пройдёт в партере. Я просто не чувствую, что у Гэтжи есть достаточный опыт джиу-джитсу, чтобы противостоять Нурмагомедову. Думаю, что нужны время и стратегия, чтобы бороться с таким парнем, как Хабиб. Джастин — настоящий боец, но против такого парня, как Хабиб, нужно быть очень осторожным», — цитирует Альвареса MMAJunkie.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби. 

Ранее UFC представил официальный постер боя Нурмагомедов — Гэтжи.

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