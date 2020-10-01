Кремлёв заявил, что Нурмагомедов пока не планирует проводить боксёрский поединок

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал, что в планах чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова на данный момент не значится проведение боксёрского поединка.

«Я с ним неоднократно обсуждал этот вопрос. Если бы он захотел, мы могли бы организовать такой поединок. Но пока таких планов нет», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

Следующий поединок в UFC Нурмагомедов проведёт на турнире UFC 254, который пройдёт 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Его соперником станет американец Джастин Гэтжи.

Ранее сообщалось, что Хукер уличил Нурмагомедова в нарушении антикоронавирусных правил UFC.