Кремлёв заявил, что Нурмагомедов пока не планирует проводить боксёрский поединок
- AFP
«Я с ним неоднократно обсуждал этот вопрос. Если бы он захотел, мы могли бы организовать такой поединок. Но пока таких планов нет», — приводит слова Кремлёва ТАСС.
Следующий поединок в UFC Нурмагомедов проведёт на турнире UFC 254, который пройдёт 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Его соперником станет американец Джастин Гэтжи.
Ранее сообщалось, что Хукер уличил Нурмагомедова в нарушении антикоронавирусных правил UFC.