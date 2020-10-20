Гильотина Порье, 34 удара Макгрегора за раунд и тейкдаун Тибау: какие проблемы испытывал Нурмагомедов в боях UFC

За восемь лет Хабиб Нурмагомедов выиграл 12 боёв в Абсолютном бойцовском чемпионате, что позволило ему стать обладателем одной из самых продолжительных победных серий в истории промоушена. Тем не менее некоторые поединки получились крайне напряжёнными и вполне могли завершиться не в пользу действующего чемпиона UFC в лёгком весе. RT вспоминает, при каких обстоятельствах россиянин оказывался в сложных ситуациях и каким образом выходил из них.

Спорная победа над Тибау

До сих пор многие поклонники MMA считают схватку с Глейсоном Тибау самой сложной в карьере Хабиба Нурмагомедова. На тот момент будущий чемпион в лёгком весе провёл лишь один бой в UFC, в котором практически не испытал проблем с Камалом Шалорусом. Матчмейкеры оказались настолько впечатлены выступлением молодого бойца, что сразу же дали ему серьёзнейшее испытание в виде опытного бразильца. Тот не только был старше визави на пять лет, но также заметно превосходил его в «физике» и обладал отменными навыками в борьбе и бразильском джиу-джитсу.

В итоге, подобный набор качеств позволил Тибау на равных сражаться с Нурмагомедовым и лишить того главного оружия — борьбы. За весь поединок россиянин 13 раз пытался перевести соперника на настил, но каждый раз терпел неудачу. Да, ему неоднократно удавалось проходить на ближнюю дистанцию и сковывать противника в клинче, но не оформить тейкдаун. При этом сам Глейсон однажды отправил Хабиба на настил, но не смог закрепиться в доминирующей позиции.

В целом, Тибау стал серьёзной проблемой и в стойке, где хоть и действовал вторым номером, но неплохо контратаковал. Он даже превзошёл Нурмагомедова как по общему числу ударов (46 — 33), так и по количеству значимых (28 — 25). В связи с этим, вердикт судей вызвал серьёзные вопросы у болельщиков, экспертов и бойцов.

За минуту до конца третьего раунда комментатор UFC Джо Роган выразил уверенность в том, что судьи не отдадут предпочтение Хабибу, а после объявления официального решения был крайне удивлён. При этом сам Глейсон впоследствии рассказывал, что в личном разговоре россиянин допустил, что мог проиграть битву.

«В бою с Хабибом я победил. У нас с ним сейчас дружеские отношения. Мы общались, и я ему сказал, что он тогда проиграл, на что Хабиб ответил: «Возможно, возможно». Тот бой был равный. У меня получалось валить Хабиба в партер. При этом я нанёс больше ударов. Многие говорят, что я победил», — вспоминал позднее Тибау.

Тяжёлые размены с Джонсоном

В отличие от битвы с Тибау, в сражении с Майклом Джонсоном у россиянина хоть и были серьёзные проблемы, но до спорного судейского решения дело не дошло. В третьем раунде Нурмагомедов в очередной раз затянул своего соперника на настил, после чего провёл ему болевой приём на руку под названием кимура. Однако в начале первого и второго отрезков Хабиб испытал серьёзные проблемы и заставил своих фанатов серьёзно волноваться.

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За последние годы Нурмагомедов добился серьёзного прогресса в стойке, но в ноябре 2016-го он был ещё не так силён в этом аспекте. Это отлично продемонстрировал Джонсон, славящийся своей скоростью и работой рук. Он здорово сближался, много финтил и раз за разом находил голову и корпус россиянина. Тот старался прессинговать в излюбленной манере, но раз за разом напарывался на встречные удары в исполнении Майкла. В одном из эпизодов американец поймал россиянина на мощный левый боковой и чуть было не заставил оступиться.

Правда, отправить Нурмагомедова в нокдаун не получилось ни в первой, ни во второй пятиминутках. Будущий чемпион хоть и позволил девять раз суммарно попасть себе в голову, но выстоял и забрал каждый из раундов. В напряжённые моменты он обращался за помощью к своим потрясающим борцовским навыкам, а на земле Джонсон не мог составить ему и подобие конкуренции. Даже попытка гильотины выглядела не очень опасной и лишила американца последних сил.

Эта победа дала понять, что Хабиб оправился от травм колена и вернулся в чемпионскую гонку. После окончания схватки, он обратился к на тот момент первому претенденту на титул Конору Макгрегору и потребовал от UFC организовать им поединок.

Чемпионские раунды с Яквинтой

На первый взгляд дуэль за вакантный титул UFC в лёгком весе получилась крайне односторонней и прошла полностью под диктовку Нурмагомедова. Изначально на тот момент 11-й номер рейтинга должен был драться с Полом Фелдером, но из-за травмы Тони Фергюсона и проблем с поиском замены оказался в чемпионском бою. Американец был явно не готов ко встрече с бойцом такого калибра и практически не смог ничего ему противопоставить в первых трёх раундах, но в заключительных двух ситуация немного изменилась.

Причиной тому стал сам Нурмагомедов, который был настолько уверен в собственном успехе, что отошёл от плана на бой и принялся размениваться в стойке с Яквинтой. До определённого момента это не было проблемой, но в четвёртом раунде уже окровавленный Эл начал раз за разом находить голову Хабиба. Для сравнения, если за первые 15 минут он попал по оппоненту всего 12 раз, то за следующие пять провёл 15 точных ударов. У американца более-менее заработал джеб, а также начало получаться ловить россиянина на сближениях.

В перерыве наставник будущего чемпиона Хавьер Мендес был крайне недоволен и потребовал от своего подопечного провести перевод в партер. Однако первая половина раунда вновь прошла в стойке, где Яквинта отметился ещё 16 неплохими попаданиями. Но на третьей минуте Нурмагомедов всё же сумел затянуть визави на настил и больше не отпустил. Тем не менее в его окружении вряд ли были на сто процентов удовлетворены его выступлением.

«Всё прошло на одном дыхании. Когда Хабиб работал в партере и следовал плану, я чувствовал спокойствие. Но потом он начал действовать в стойке. Видимо, насмотрелся боёв Мохаммеда Али. Мы тогда серьёзно занервничали и принялись активно подсказывать ему, чтобы он не опускал руки, двигался в нужную сторону. Тогда стало ясно, что он намерен впервые в карьере провести все пять раундов», — говорил в интервью RT двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар.

Третий раунд с Макгрегором

Небольшая самоуверенность и серии пропущенных ударов в схватке с Яквинтой не стоили Нурмагомедову первого проигранного раунда в карьере в UFC. Даже в бою с Тибау каждый из судей отдал ему все три пятиминутки. Первая неудача случилась в октябре 2018 года. Тогда Нурмагомедов встречался с Конором Макгрегором в одном из крупнейших поединков в истории смешанных единоборств.

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Первые два раунда прошли полностью под диктовку Нурмагомедова. Макгрегор хоть и пытался сопротивляться проходам в ноги, но дважды не смог защититься от тейкдауна и позволил сопернику осуществлять контроль на протяжении 8 минут 30 секунд. При этом сам Конор отметился лишь 11 значимыми попаданиями, в то время как Хабиб записал на свой счёт 48, а одно из них и вовсе лишило ирландца равновесия.

Но уже в третьем раунде Нурмагомедов вновь немного заигрался, решив поработать на территории оппонента. Хабиб смело инициировал обмен ударами и до определённого момента отказывался прибегать к борьбе, за что чуть было не поплатился. Измождённый борьбой Макгрегор немного восстановил силы и принялся демонстрировать разницу в боксёрских навыках. За пять минут ирландец нанёс более чем в два раза больше значимых ударов (34 — 15) и чуть было не потряс россиянина с помощью размашистого правого апперкота.

В этот момент могло показаться, что в битве наметился перелом. За оставшееся время Нурмагомедов трижды пытался перевести Макгрегора на настил, но ни разу не преуспел, ограничившись клинчем у сетки. Но в четвёртом раунде он взял себя в руки и смог отправить ещё более уставшего противника на землю, где впоследствии и «задушил».

Гильотина от Порье

Не обошлось без сложностей и в ходе второй защиты титула чемпиона в лёгком весе. Было понятно, что Дастин Порье хоть и не является таким метким, как Макгрегор, но всё равно будет превосходить Нурмагомедова в стойке. За свою карьеру американец бился с рядом высококлассных ударников и неоднократно брал верх. Достаточно вспомнить его яркие победы над Джастином Гэтжи, Максом Холлоуэем, Эдди Альваресом и Энтони Петтисом.

Порье ожидаемо представлял огромную опасность в дебютах пятиминуток, в ходе которых не раз ловил Нурмагомедова. Особняком в этом плане стоит начало второй, по ходу которой Дастину удался мощнейший правый оверхенд. Номинальный левша неожиданно сменил стойку и попал точно в висок Хабиба, заставив того спешно отступать.

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Но больше всего болельщикам запомнился эпизод в начале третьего раунда, в ходе которого Порье здорово заблокировал тейкдаун Нурмагомедова и мгновенно набросил гильотину. Дастин зафиксировал замок на шее визави и в прыжке попытался закрыть гард, но потерпел неудачу. Американцу не удалось заправить одну ногу, вследствие чего захват оказался не самым сильным. Хабиб хоть и с небольшим трудом, но выбрался из удушающего.

Как оказалось, эта неудачная попытка предрешила исход дуэли за чемпионский пояс. Порье потратил слишком много сил и оказался неспособен противостоять Нурмагомедову. Уже минуту спустя тот сам провёл удушение сзади и заставил претендента постучать.

«Очень крутой соперник. Он попал несколько раз, а в случае с первой гильотиной Порье был близок к победе, она была очень плотной. Но я ожидал этого от него, это была часть плана. Во время второй я понял, что смогу воспользоваться этим моментом. Думаю, он оставил слишком много сил, пытаясь задушить меня», — говорил Нурмагомедов на пресс-конференции.