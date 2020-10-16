Ян дал совет Нурмагомедову перед поединком с Гэтжи

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Пётр Ян дал совет соотечественнику и обладателю титула UFC в дивизионе легковесов Хабибу Нурмагомедову перед боем с американцем Джастином Гэтжи.

«Ему нужно с первого раунда быть на средней дистанции, чтобы исключить лоукики Гэтжи. Хабибу следует смещаться за его левую ногу, чтобы исключить сильные удары американца правой рукой. Пусть использует свои обманочки», — сказал Ян в интервью YouTube-каналу «Руки Выше».

По его мнению, картина боя будет постоянно меняться, а закончится поединок либо в третьем, либо в четвёртом раунде.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA.

Ранее Гэтжи заявил, что фанаты Нурмагомедова завопят, когда он его нокаутирует.