Гэтжи: фанаты Нурмагомедова завопят, когда я его нокаутирую

Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи высказался по поводу фанатов чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Всё думаю об одной особенности его фанатов. Они постоянно ведут себя в стиле самых крутых парней на земле, но как же чертовски они эмоциональны! Когда я сделаю нокаут, они завопят, а я буду смаковать этот момент», — цитирует Гэтжи TMZ.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA.

Ранее Гэтжи пообещал разбить лицо Нурмагомедову.