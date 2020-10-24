Туменов: Нурмагомедов знает, что делать в бою с Гэтжи

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Российский боец смешанных единоборств Альберт Туменов поделился ожиданиями от поединка соотечественника Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.
Туменов: Нурмагомедов знает, что делать в бою с Гэтжи
  • Reuters

«Для Нурмагомедова важно не давать пространства, чтобы Гэтжи постоянно двигался. Думаю, Хабибу не стоит сразу бросаться в ноги. Он будет прижимать, давить, валить, обманывать ударами и проходить в ноги. Хабиб знает, что делать. Он физически очень силён и за счёт этого переламывает поединки. Что касается Гэтжи, то он действует в стойке. Для него главное — не давать прижать себя к клетке. Но Хабиб — очень опытный боец, потому план Гэтжи не сработает. Если Нурмагомедов в первых двух раундах сможет контролировать его в партере, то в третьем-четвёртом раунде можно заканчивать досрочно. Если же нет — всё равно выиграет решением судей», — цитирует Туменова «Чемпионат». 

Бой Нурмагомедова и Гэтжи состоится на турнире UFC 254, который пройдёт 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Ранее Макгрегор заявил, что если Гэтжи попадёт, то вырубит Нурмагомедова.

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