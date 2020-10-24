Анкалаев о победе над Куцелабой: давно хотел поставить точку в этом противостоянии

Российский боец смешанного стиля Магомед Анкалаев поделился эмоциями после победы над представителем Молдавии Ионом Куцелабой на турнире UFC 254 в Абу-Даби.

«Какие могут быть мысли после победы... Давно хотел поставить точку в этом противостоянии. Все всё видели: сделал свою работу, порадовал своих фанатов. Работа выполнена. Чувствовал, что он медленнее меня. Просто поймал его на движении. Это спорт. Все думали, что прошлый поединок рано остановили. Поэтому мне самому было интересно провести реванш. Сегодня вы увидели результат», — заявил Анкалаев после боя.

До этого бойцы уже встречались в октагоне в феврале 2020 года. Тогда на турнире в Норфолке Анкалаев одержал досрочную победу, но, по мнению Куцелабы, рефери остановил бой преждевременно. После этого стороны договорились о реванше.

Главным событием UFC 254 станет поединок за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. RT будет вести текстовую трансляцию боя на сайте.

Ранее сообщалось, что Анкалаев нокаутировал Куцелабу в первом раунде на UFC 254.