Анкалаев нокаутировал Куцелабу в первом раунде на UFC 254

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Российский боец смешанного стиля Магомед Анкалаев одержал победу техническим нокаутом над молдаванином Ионом Куцелабой на турнире UFC 254 в Абу-Даби.
Анкалаев нокаутировал Куцелабу в первом раунде на UFC 254
  • Reuters

Россиянин нокаутировал соперника уже в первом раунде.

До этого бойцы уже встречались в октагоне в феврале 2020 года. Тогда на турнире в Норфолке Анкалаев одержал досрочную победу, но, по мнению Куцелабы, рефери остановил бой преждевременно. После этого стороны договорились о реванше.

Главным событием UFC 254 станет поединок за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. RT будет вести текстовую трансляцию боя на сайте.

Ранее сообщалось, что Шавкат Рахмонов болевым приёмом победил Алекса Оливейру на турнире UFC 254.

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