Нурмагомедов выразил готовность помогать Мендесу в тренерской деятельности

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил своему тренеру Хавьеру Мендесу, что готов помочь ему с подготовкой нового поколения бойцов.
Нурмагомедов выразил готовность помогать Мендесу в тренерской деятельности
  • РИА Новости

«У нас на подходе молодое поколение. Мы вернёмся на вершину уже очень скоро. Хочу ли помочь тебе тренировать? Я помогу тебе. Сколько лет я тебе уже помогаю, тренер?» — сказал Хабиб в разговоре с Мендесом, опубликованном в Instagram специалиста.

24 октября Хабиб Нурмагомедов одержал 29-ю победу в карьере — поединок с американцем Джастином Гэтжи он завершил удушающим приёмом во втором раунде. Сразу же после боя россиянин объявил об уходе из спорта. Бой с Гэтжи стал первым для него после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Россиянин завершил карьеру в статусе чемпиона и небитого бойца. На его счету 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах.

Ранее в Кремле поздравили Нурмагомедова с победой над Гэтжи.

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