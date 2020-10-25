Комментатор UFC Роган назвал Нурмагомедова величайшим на все времена
- Reuters
«Хабиб Нурмагомедов — величайший на все времена», — написал Роган в своём Instagram.
24 октября 2020 года Нурмагомедов провел третью успешную защиту титула в лёгком весе, победив на турнире UFC 254 американца Джастина Гэтжи. Хабиб одержал 29-ю победу в 29 боях в на профессиональном уровне. После окончания поединка россиянин объявил о завершении своей карьеры.
Ранее UFC представил самые яркие моменты шоу в Абу-Даби с участием Нурмагомедова.