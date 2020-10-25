UFC представил самые яркие моменты шоу в Абу-Даби с участием Нурмагомедова

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UFC представил нарезку самых ярких моментов турнира UFC 254 в Абу-Даби, главным событием которого стал поединок между чемпионом в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и временным обладателем временного пояса Джастином Гэтжи.
UFC представил самые яркие моменты шоу в Абу-Даби с участием Нурмагомедова
  • Reuters

Видеозапись опубликована на официальном YouTube-канале UFC Russia.

RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Гэтжи.

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