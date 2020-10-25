UFC представил самые яркие моменты шоу в Абу-Даби с участием Нурмагомедова

UFC представил нарезку самых ярких моментов турнира UFC 254 в Абу-Даби, главным событием которого стал поединок между чемпионом в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и временным обладателем временного пояса Джастином Гэтжи.

Reuters