«Спасибо за всё, настоящая легенда»: как в России отреагировали на победу Нурмагомедова и его желание закончить карьеру

Хабиб Нурмагомедов одерживал победы для себя и отца, и после смерти последнего ему сложно будет продолжать карьеру. Такое мнение высказал известный боец Александр Шлеменко, комментируя победу чемпиона UFC над Джастином Гэтжи. В свою очередь, Александр Емельяненко посоветовал коллеге не торопиться с уходом, чтобы улучшить личный рекорд в смешанных единоборствах. А обладатель пояса UFC в наилегчайшем весе Пётр Ян отметил, что его соотечественник не оставил сопернику шансов.

«Достойная точка для завершения карьеры, брат»

Победа Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи и последовавшее за ней заявление о завершении карьеры стало главным событием последних дней в мире спорта. А слёзы россиянина прямо в октагоне не оставили никого равнодушным. Сам спортсмен спустя пару часов опубликовал на странице в Instagram фотографию с отцом Абдулманапом Нурмагомедовым и поблагодарил его за всё.

«Когда Всевышний с тобой, ничто тебя не сломает, абсолютно ничто», — написал Нурмагомедов.

А тренер чемпиона Хавьер Мендес признался, что в бою с Гэтжи Хабиб действовал по плану отца.

«Хабиб посвящает эту победу своему отцу. Мы все любили Абдулманапа, он всегда будет с нами», — приводит слова Мендеса ТАСС.

Между тем дядя спортсмена Нурмагомед Нурмагомедов сообщил ТАСС, что в ближайшие дни племянник не собирается прилетать в Россию, а будет отдыхать после поединка. Однако, по словам родственника чемпиона, Орёл всё же может вернуться в октагон.

«Заявление о завершении карьеры стало ожидаемым, можно сказать. Так и планировалось. Может ли Хабиб вернуться? Если поступит эксклюзивное предложение о большом бое, почему бы нет? Дана Уайт говорил о подобном сюрпризе. Посмотрим», — добавил Нурмагомед Нурмагомедов.

А друг семьи чемпиона UFC Рамазан Рабаданов рассказал, какое дело может увлечь Хабиба в случае окончания карьеры. Он предположил, что 32-летний спортсмен займётся раскруткой нового промоушена, в котором он уже будет выполнять роль своего отца.

«Не ожидал совершенно такого решения от Хабиба. Я полагал, что он будет ждать раскрученного бойца, но, видимо, в этом весе ему пришлось бы ждать долго. Но есть одно но — Хабиб может заменить бойцам отца и раскрутить новый промоушен. Мечтой Манапа было создание международного центра подготовки бойцов в Махачкале с базой в горах. Может быть, это и будет осуществлять Хабиб», — цитирует Рабаданова «Чемпионат».

В свою очередь, партнёр Хабиба по команде боец UFC Забит Магомедшарипов опубликовал в Instagram фрагмент трансляции боя с Гэтжи, на котором снятые чемпионом перчатки весьма символично лежат на полу октагона.

«Достойная точка для завершения карьеры, брат», — написал Магомедшарипов.

А чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян признался, что не ожидал, что бой с Гэтжи закончится настолько быстро. Россиянин подчеркнул, что уроженец Дагестана, хотя и пропускал удары, активным прессингом заставил соперника быстро устать.

«Была задача давить и не давать продышаться, чтобы Гэтжи подсел функционально. Хабиб победил классом — работа в стойке, разнообразные атаки в партере. Всё четко», — приводит слова Яна «Р-Спорт».

«Я горд, что у наших детей есть на кого ориентироваться»

Но наибольшее обсуждение вызвал даже не сам поединок, а заявление Нурмагомедова о завершении карьеры в возрасте 32 лет. Многие коллеги непобедимого спортсмена признались, что его решение их удивило. Например, известный боец ММА Виталий Минаков отметил, что для него подобный поступок чемпиона стал полной неожиданностью.

«Я уважаю решение Хабиба, как и уважаю то, что он всё же провёл сегодняшний бой. Хабиб сделал больше, чем мы думаем. Это не просто наследие в спорте. Я горд, что у наших детей есть на кого ориентироваться», — цитирует Минакова Sport24.

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Выразил удивление решением Нурмагомедова и Эдуард Вартанян. Он предположил, что чемпион утратил мотивацию продолжать карьеру, а также назвал его человеком слова.

«Вернётся ли он за рекордом 30:0, как Конор Макгрегор? Сложно сказать. Посмотрите на его эмоции после боя, они искренние. Но голод всё равно может проснуться. Хабибу хочется пожелать только самого наилучшего. Спасибо ему за всё, он настоящая легенда», — отметил Вартанян.

А Александр Шлеменко признался, что «до сих пор находится в шоке» после слов Нурмагомедова, поскольку ранее тот неоднократно отмечал, что хочет одержать 30 побед в смешанных единоборствах и закончить карьеру с красивым рекордом.

«Не ожидал увидеть тот психологический настрой, в котором пребывал Хабиб. Я давно слежу за Нурмагомедовым, за его высказываниями. Несомненно, он хотел сделать 30:0, но все его победы были на двоих — для него и отца. Мне кажется, Нурмагомедову сложно будет продолжать без отца», — подчеркнул Шлеменко.

Впрочем, по мнению некоторых бойцов, Хабиб ещё может вернуться в октагон и продолжить свои выступления в смешанных единоборствах спустя некоторое время. Например, экс-боец Bellator Сергей Харитонов напомнил, что многие рекордсмены заканчивали карьеру, но позже возвращались в спорт.

«У каждого спортсмена есть свой век. Видимо, Хабиб почувствовал, что пора уходить. Может, он правильно всё сделал. Выбрал то, что ему важнее, — это личное дело каждого человека. С другой стороны, столько рекордсменов завершали карьеру и возвращались. Кто знает, может, вернётся?» — приводит слова Харитонова «Чемпионат».

Что касается самого поединка, то он, по словам бойца, проходил полностью под диктовку россиянина. По его мнению, Нурмагомедов вполне мог заставить Гэтжи сдаться ещё в первом раунде, но ему попросту не хватило немного времени.

«Во втором Хабиб без проблем завершил начатое удушающим. Гэтжи работал вторым номером, рассчитывал перевести бой в более поздние раунды. Но план не сработал, Хабиб его выдавливал, а американец постоянно двигался назад. Одним словом — подсдох. Бой бы не продлился больше трёх раундов», — добавил Харитонов.

Наконец, Александр Емельяненко посоветовал Нурмагомедову не торопиться с уходом из смешанных единоборств, чтобы довести рекорд до 30:0 и в четвёртый раз защитить чемпионский пояс UFC в лёгком весе. При этом боец отметил, что, даже если Хабиб окончательно завершит карьеру, он найдёт работу по душе, поскольку «обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь».

«Я бы на его месте не торопился, хорошо всё обдумал, поговорил дома с матерью. Мне кажется, он очень рано заявил об уходе. Может, не уйдёт и ещё подерётся. Это ведь было сказано сгоряча. Соперников у Нурмагомедова в его весе нет. Он молодой. Хабиб ещё много раз может отстоять свой титул. Очень многие бойцы уходили из спорта и возвращались. Даже Фёдор (Емельяненко. — RT) заявлял, что больше не будет выступать, но всё равно потом дрался», — приводит слова спортсмена Vseprosport.

При этом Емельяненко-младший отказался назвать Нурмагомедова «величайшим бойцом UFC». По его мнению, в истории ведущего промоушена планеты остались и более заметные чемпионы.

«Там ведь были и те, кто удерживал пояса в нескольких весовых категориях, и те, кто отстаивал титулы в тяжёлом весе. Хабиб — просто хороший боец», — подчеркнул Емельяненко.

«Тронут его слезами»

Поддержали Нурмагомедова после поединка с Гэтжи и представители других видов спорта. В частности, бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю признался, что был тронут слезами соотечественника в октагоне.

«Это был супербой. Очень рад за Хабиба и за то, что он вернулся. Тронут его слезами, которые были посвящены наверняка папе. Он заслужил победу. С победой его», — отметил Цзю.

А известный промоутер Андрей Рябинский подчеркнул, что Нурмагомедов «навсегда вписал своё имя в историю единоборств».

Не остались в стороне от исторического события и футболисты. Игроки «Спартака» после победы над «Краснодаром» в 12-м туре РПЛ посмотрели бой Нурмагомедова с Гэтжи в полном составе прямо в раздевалке. Особенно бурно победу россиянина праздновали полузащитник Зелимхан Бакаев и капитан команды Георгий Джикия. Не остался в стороне и нападающий Александр Кокорин.

«Интересный получился бой. Гэтжи бил Хабиба по ноге, он даже начал хромать. Все ждали, когда же начнётся борьба. Сомнений особенно не было, но соперник у Хабиба реально хороший. В какой-то момент Нурмагомедов понял, что пора его задушить, и сделал это. Мне бой понравился», — заявил Кокорин в интервью «Спорт-Экспресс».

В свою очередь, полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов признался, что его тронула речь Нурмагомедова после поединка. Поздравили Хабиба и в официальном аккаунте сборной России по футболу в Instagram.

«Хабиб — лучший. 29-я победа Орла. Поздравляем. Это был последний бой Хабиба. Легенда», — говорится в сообщении.

А главный тренер отечественной национальной команды Станислав Черчесов в своём официальном аккаунте назвал бойца «настоящим сыном своего ОТЦА».