Дядя Нурмагомедова не исключил, что Хабиб может вернуться в октагон

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Нурмагомед Нурмагомедов, дядя чемпиона UFC лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал решение племянника завершить карьеру.
Дядя Нурмагомедова не исключил, что Хабиб может вернуться в октагон

    «Заявление о завершении карьеры было ожидаемым, можно сказать. Так и планировалось. Может ли Хабиб вернуться? Если поступит эксклюзивное предложение о большом бое, почему бы нет?», — приводит слова Нурмагомеда Нурмагомедова ТАСС.

    После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который прошёл в Абу-Даби 32-летний боец объявил о завершении карьеры.

    В его активе 29 побед в 29 поединках. Его победная серия в UFC составляет 13 боёв.

    Ранее сообщалось, что Сергей Харитонов не исключил возвращения Нурмагомедова в спорт.

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