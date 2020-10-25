Харитонов не исключил возвращения Нурмагомедова в спорт

Российский боец ММА Сергей Харитонов не исключил, что завершивший карьеру Хабиб Нурмагомедов может вернуться в октагон в будущем.

По его словам, чемпион UFC в лёгком весе грамотно начал первыйд раунд боя с Джастином Гэтжи, а во втором без проблем завершил начатое удушающим приёмом.

«У каждого спортсмена есть свой век. Видимо, Хабиб почувствовал, что пора уходить. Может, он правильно всё сделал. Выбрал то, что ему важнее — это личное дело каждого человека. С другой стороны, столько рекордсменов завершало карьеру и возвращалось. Кто знает, может вернётся?» — приводит слова Харитонова «Чемпионат».

Ранее комментатор Рамазан Рабаданов рассказал, чем может заняться Нурмагомедов после завершения карьеры.