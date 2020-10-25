Рабаданов рассказал, чем может заняться Нурмагомедов после завершения карьеры

Короткая ссылка
Спортивный комментатор Рамазан Рабаданов, друг семьи Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал заявление бойца о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи.
Рабаданов рассказал, чем может заняться Нурмагомедов после завершения карьеры
  • globallookpress.com

По словам Рабаданова он не ожидал такого решения.

«Я полагал, что он будет ждать раскрученного бойца, но видимо в этом весе ему пришлось бы ждать долго. Есть одно «но» — Хабиб может заменить бойцам отца и раскрутить новый промоушен. Мечтой отца Нурмагомедова Абдулманапа было создание международного центра подготовки бойцов в Махачкале с базой в горах. Может быть, это и будет осуществлять Хабиб», — цитирует Рабаданова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Нурмагомедова сравнили с Майклом Джорданом из-за победы после смерти отца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить