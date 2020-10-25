Рабаданов рассказал, чем может заняться Нурмагомедов после завершения карьеры

Спортивный комментатор Рамазан Рабаданов, друг семьи Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал заявление бойца о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи.

По словам Рабаданова он не ожидал такого решения.

«Я полагал, что он будет ждать раскрученного бойца, но видимо в этом весе ему пришлось бы ждать долго. Есть одно «но» — Хабиб может заменить бойцам отца и раскрутить новый промоушен. Мечтой отца Нурмагомедова Абдулманапа было создание международного центра подготовки бойцов в Махачкале с базой в горах. Может быть, это и будет осуществлять Хабиб», — цитирует Рабаданова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Нурмагомедова сравнили с Майклом Джорданом из-за победы после смерти отца.