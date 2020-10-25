Нурмагомедова сравнили с Джорданом из-за победы после потери отца
- Reuters
На это обратил внимание один из пользователей Twitter c ником whodatt.
Нурмагомедов-старший скончался 3 июля 2020 года от осложнений на фоне коронавируса. Отца баскетболиста Джеймса Джордана застрелили несовершеннолетние преступники в 1993 году в тот момент, когда он спал в своей машине.
«Цените своих родителей», — написал пользователь.
На эту же схожесть в биографии двух спортсменов обратил внимание журналист Майкл Эллардайс в своём Twitter.
Майкл Джордан выигрывал НБА с «Чикаго Буллз» в 1991, 1992, 1993, 1996, 1997 и 1998 годах.
Ранее сообщалось, что жители Махачкалы массово вышли на улицы после победы Нурмагомедова над Гэтжи.