Нурмагомедова сравнили с Джорданом из-за победы после потери отца

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Ситуацию Хабиба Нурмагедова, который одержал победу над Джастином Гэтжи после смерти своего отца Абдулманапа, сравнили с ситуацией Майкла Джордана, ставшего чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) после убийства своего отца.
Нурмагомедова сравнили с Джорданом из-за победы после потери отца
  • Reuters

На это обратил внимание один из пользователей Twitter c ником whodatt.

Нурмагомедов-старший скончался 3 июля 2020 года от осложнений на фоне коронавируса. Отца баскетболиста Джеймса Джордана застрелили несовершеннолетние преступники в 1993 году в тот момент, когда он спал в своей машине.

«Цените своих родителей», — написал пользователь.

На эту же схожесть в биографии двух спортсменов обратил внимание журналист Майкл Эллардайс в своём Twitter.

Майкл Джордан выигрывал НБА с «Чикаго Буллз» в 1991, 1992, 1993, 1996, 1997 и 1998 годах.

Ранее сообщалось, что жители Махачкалы массово вышли на улицы после победы Нурмагомедова над Гэтжи.

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