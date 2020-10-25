Нурмагомедова сравнили с Джорданом из-за победы после потери отца

Ситуацию Хабиба Нурмагедова, который одержал победу над Джастином Гэтжи после смерти своего отца Абдулманапа, сравнили с ситуацией Майкла Джордана, ставшего чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) после убийства своего отца.

На это обратил внимание один из пользователей Twitter c ником whodatt.

Нурмагомедов-старший скончался 3 июля 2020 года от осложнений на фоне коронавируса. Отца баскетболиста Джеймса Джордана застрелили несовершеннолетние преступники в 1993 году в тот момент, когда он спал в своей машине.

«Цените своих родителей», — написал пользователь.

На эту же схожесть в биографии двух спортсменов обратил внимание журналист Майкл Эллардайс в своём Twitter.

Майкл Джордан выигрывал НБА с «Чикаго Буллз» в 1991, 1992, 1993, 1996, 1997 и 1998 годах.

Ранее сообщалось, что жители Махачкалы массово вышли на улицы после победы Нурмагомедова над Гэтжи.