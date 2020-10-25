Нурмагомедов поблагодарил отца после победы над Гэтжи

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поблагодарил своего отца Абдулманапа Нурмагомедова после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби.

«Когда Всевышний с тобой ничто тебя не сломает, абсолютно ничто. Спасибо Отец за всё, чему ты меня научил в этой жизни, дай Аллах тебе наивысшую ступень Рая», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в возрасте 57 лет из-за осложнений коронавирусной инфекции.

После победы над Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби 32-летний российский боец объявил о завершении карьеры.

В его активе 29 побед в 29 поединках. Его победная серия в UFC составляет 13 боёв.

Ранее Гэтжи рассказал, что сказал Нурмагомедову, когда тот плакал в октагоне после боя.