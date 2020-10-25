Нурмагомедов поблагодарил отца после победы над Гэтжи

Короткая ссылка
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поблагодарил своего отца Абдулманапа Нурмагомедова после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби.
Нурмагомедов поблагодарил отца после победы над Гэтжи
  • @khabib_nurmagomedov
  • Instagram

«Когда Всевышний с тобой ничто тебя не сломает, абсолютно ничто. Спасибо Отец за всё, чему ты меня научил в этой жизни, дай Аллах тебе наивысшую ступень Рая», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в возрасте 57 лет из-за осложнений коронавирусной инфекции.

После победы над Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби 32-летний российский боец объявил о завершении карьеры.

В его активе 29 побед в 29 поединках. Его победная серия в UFC составляет 13 боёв.

Ранее Гэтжи рассказал, что сказал Нурмагомедову, когда тот плакал в октагоне после боя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить