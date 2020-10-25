Александр Емельяненко признался, что на месте Нурмагомедова не завершал бы карьеру

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Российский боец ММА Александр Емельяненко высказался о решении Хабиба Нурмагомедова завершить спортивную карьеру после боя с Джастином Гэтжи.
Александр Емельяненко признался, что на месте Нурмагомедова не завершал бы карьеру
  • globallookpress.com

Емельяненко напомнил, что Нурмагомедов завоевал и несколько раз защитил титул, доказав всем, что он не просто чемпион.

«Конечно, назвать величайшим бойцом UFC его нельзя. Там ведь были и те, кто держали пояса в нескольких категориях, и те, кто отстаивали титулы в тяжёлом весе. Хабиб Нурмагомедов — просто хороший боец. Я бы на его месте не торопился, хорошо всё обдумал, поговорил дома с матерью. Хотя бы дотянуть до 30 боёв, ещё раз отстоять титул. Мне кажется, он очень рано заявил об уходе. Может, не уйдёт и ещё подерётся. Это ведь было сказано сгоряча», — приводит слова Нурмагомедова vseprosport.ru.

Ранее сообщалось, что Сергей Харитонов не исключил возвращения Нурмагомедова в спорт.

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