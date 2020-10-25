Уткин уверен, что Нурмагомедов проведёт 30-й поединок в честь отца

Известный блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал решение чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

«Я уверен, что Хабиб вернётся. Именно потому, что сейчас он объяснил свой уход из спорта обещанием, данным маме. День, когда мама Хабиба увидит, что её сыну плохо без боёв, — а ему неизбежно станет плохо, это бывает с любым спортсменом, — придёт. Тогда она вернёт ему слово. А он выйдет на 30-й бой в честь отца. Как и мечтал Абдулманап. У 30-го боя будут шансы стать последним в карьере. Вечная память Абдулманапу», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Победа над Гэтжи стала для Хабиба Нурмагомедова 29-й в 29 поединках. После окончания боя россиянин объявил о завершении карьеры, объяснив своё решение обещанием, данным матери.

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC, скончался 3 июля 2020 года из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее Монсон заявил, что Нурмагомедов уже достиг всего.