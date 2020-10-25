Монсон: Нурмагомедов уже достиг всего

Бывший боец смешанных единоборств и депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон прокомментировал победу российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

«Я не удивлён победой Хабиба, но удивлён тем, что это случилось уже во втором раунде. Я предполагал, что поединок продлится до конца и победителя определят судьи. Гэтжи — очень сильный боец, но Хабиб доказал, что он реально лучший в мире. Некоторые бойцы объявляют о завершении карьеры, а затем возвращаются за деньгами. Это не случай Хабиба, он пообещал маме, что закончит. Он — лучший в своём дивизионе, ни разу не проиграл. Что ему ещё нужно сделать в своей карьере? Хабиб уже достиг всего», — сказал Монсон «Спорт-Экспрессу».

Нурмагомедов победил Гэтжи удушающим приёмом и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. После поединка россиянин объявил о завершении карьеры.

Ранее Уайт назвал Нурмагомедова величайшим бойцом ММА.