Монсон: Нурмагомедов уже достиг всего

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Бывший боец смешанных единоборств и депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон прокомментировал победу российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.
Монсон: Нурмагомедов уже достиг всего
  • Reuters

«Я не удивлён победой Хабиба, но удивлён тем, что это случилось уже во втором раунде. Я предполагал, что поединок продлится до конца и победителя определят судьи. Гэтжи — очень сильный боец, но Хабиб доказал, что он реально лучший в мире. Некоторые бойцы объявляют о завершении карьеры, а затем возвращаются за деньгами. Это не случай Хабиба, он пообещал маме, что закончит. Он — лучший в своём дивизионе, ни разу не проиграл. Что ему ещё нужно сделать в своей карьере? Хабиб уже достиг всего», — сказал Монсон «Спорт-Экспрессу».

Нурмагомедов победил Гэтжи удушающим приёмом и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. После поединка россиянин объявил о завершении карьеры.

Ранее Уайт назвал Нурмагомедова величайшим бойцом ММА.

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