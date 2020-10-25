Кормье — Нурмагомедову: благодарен тебе за время, проведённое с тобой, мой брат
- Reuters
«Поздравляю величайшего чемпиона в истории UFC. Что за карьера! Всегда буду благодарен тебе за время, проведённое с тобой, мой брат. 29:0. Неоспоримый и непобеждённый», — написал Кормье в своём Twitter.
После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби 32-летний боец объявил о завершении карьеры.
В его активе 29 побед в 29 поединках. Его победная серия в UFC составляет 13 боёв.
Ранее Джон Джонс заявил, что отдаёт Нурмагомедову первое место в рейтинге P4P.