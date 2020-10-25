Джонс заявил, что отдаёт Нурмагомедову первое место в рейтинге P4P
- Reuters
«Пока я не заберу корону тяжёлого веса, отдаю тебе это место. Наслаждайся, чемпион», — написал Джонс в своём Twitter.
Он также поздравил Нурмагомедова с выдающейся карьерой.
«Я знаю, что он сделал своего отца и миллионы фанатов по всему миру гордыми за него. Пусть господь благословит его дальнейший путь», — добавил американец.
После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби 32-летний боец объявил о завершении карьеры.
В его активе 29 побед в 29 поединках. Его победная серия в UFC составляет 13 боёв.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов попросил UFC поставить его на первое место в рейтинге P4P.